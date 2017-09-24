На Львівщині в яру знайшли мертвою 9-річну дівчинку

На Львівщині 9-річну дівчинку, яку розшукували з вчорашнього вечора, сьогодні знайшли мертвою у рову неподалік села, де вона мешкала.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, 23 вересня до Кам’янка-Бузького відділу поліції звернулася жителька одного із сіл району, яка повідомила, що близько 18.00 пішла з дому і зникла її 9-річна донька.

До пошуків школярки залучалися працівники поліції, рятувальники, місцеві жителі.

Читайте такожНа Одещині молодик зарізав колишнього однокласника прямо перед камерою спостереження (відео)

За словами речниці, сьогодні, 24 вересня, дитину було знайдено мертвою в рову неподалік села. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини та обставини загибелі дівчинки.

Як повідомив координатор громадської організації «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «станом на 12.00 24 вересня, знайдено тіло дівчинки без ознак життя. Дівчинку знайшли в лісі, тіло знаходилось в ямі глибиною понад два метри. Причина смерті невідома».

Дівчинка виховувалася у багатодітній сім‘ї.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області поліція "взялася" за батька дитини, від якого народила 12-річна дівчинка.