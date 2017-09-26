На Київщині син убив власну матір і прожив з її тілом майже тиждень

У Глевасі (Київська область) син вбив власну 58-річну матір та прожив з її тілом майже тиждень. Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Київської області.

Повідомляється, що Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства мешканки с.Глеваха Васильківського району.

"У ході досудового розслідування встановлено, що вказаний злочин вчинив її 35-річний син, який, перебуваючи в будинку, зайшов до кімнати матері, де під час сварки, не усвідомлюючи своїх протиправних дій, здавив шию жінки, внаслідок чого потерпіла померла", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ МЗС підтвердили інформацію про вбивство українця в німецькому таборі для біженців

У прокуратурі зауважили, що після вбивста син прожив у будинку з тілом матері майже тиждень, після чого зловмисника було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, у Краснодарському краї Росії сім'я канібалів з'їла близько 30 осіб.