Евакуація жителів Калинівки: поліцейські разом з нацгвардійцями організували перекриття в'їздів

По тривозі були підняті співробітники поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, які вирушили в Калинівку під Вінницею, де вибухають військові склади. Про це в Facebook заявив перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін.

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«Для координації діяльності усіх підрозділів поліції на місце події відряджено заступника глави Нацполіції Олександра Фацевича. Разом з ним до Вінницької області відбули працівники апарату Нацполіції. На місці розгорнуто діяльність ситуаційного центру Вінницької обласної поліції – для евакуації людей із зони можливого ураження», - йдеться у повідомлення.

Зараз поліцейські разом із нацгвардійцями організували перекриття в’їздів до Калинівки, а також здійснюють евакуацію жителів міста та прилеглих сіл. Крім того, правоохоронці забезпечують збереження залишеного людьми майна від мародерів.

Траса, яка веде з Вінниччини до Києва вся заповнена автомобілями з людьми, які тікають від вибухів, які почалися на складах в смт. Калинівка.

Журналістка ТСН з місця події розповідає, що люди одягнені у домашній одяг і бігли тільки з самим необхідним. Деякі, хто не має можливості кудись поїхати, ховається в бункерах другої світової війни.