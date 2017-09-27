Муженко з групою офіцерів Генштабу виїхав до Калинівки, де вибухнув склад з боєприпасами

Глава Генштабу Муженко разом з групою офіцерів виїхав на місце подій у Калинівці Вінницької області.

У міськраді повідомляють, що територія міста Вінниця у зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає.

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Про це повідомляє "Depo.Вінниця" з посиланням на Відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності Вінницької міської ради.

"В місті Калинівка на складах озброєння та боєприпасів виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Доводимо до вашого відома, що територія міста Вінниця у зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає. Прохання зберігати спокій і займатися повсякденною діяльністю. Ситуація знаходиться під контролем обласної і міської влади", - йдеться в повідомленні на сайті міської ради.

Нагадаємо, що 26 вересня на Вінниччині вибухнули склади з боєприпасами.