Пожежа в Калинівці: сповіщено 25 тисяч мешканців в 10-кілометровій зоні

У У районі пожежі на складі боєприпасів у Калинівці, а також у найближчих селах було оповіщено близько 25 тисяч людей. Про це повідомляє МВС України‏ у своєму Twitter.

"Калинівка: Здійснено оповіщення близько 25 тис. жителів міста та населених пунктів в 10 км зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальнік, Стрижів)", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. Також по тривозі підняті поліцейські Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Як повідомили в ДержНС (станом на 01:00) постраждалих в результаті вибухів та пожежі немає.