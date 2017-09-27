Пожежа в Калинівці: сповіщено 25 тисяч мешканців в 10-кілометровій зоні
05:34, 27 вересня 2017Інциденти
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Людей повідомили в таких селах як Павлівка, Капустянка, Дорожнє, Сальник, Стрижев.
Вибухи на складах в Калинівці / Facebook МВС України
У У районі пожежі на складі боєприпасів у Калинівці, а також у найближчих селах було оповіщено близько 25 тисяч людей. Про це повідомляє МВС України у своєму Twitter.
"Калинівка: Здійснено оповіщення близько 25 тис. жителів міста та населених пунктів в 10 км зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальнік, Стрижів)", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. Також по тривозі підняті поліцейські Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Як повідомили в ДержНС (станом на 01:00) постраждалих в результаті вибухів та пожежі немає.
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