В Генштабі не виключають можливість диверсії на складах боєприпасів у Калинівці

У Генеральному штабі не виключають можливість диверсії як причини виникнення пожежі на складах в Калинівці. Про це повідомив "112 Україна" керівник управління по зв'язках з громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сеник.

Відповідаючи на питання про те, що пожежа став результатом диверсії, він відповів: "Не виключено і дана інформація, яка була озвучена журналістами. Різні версії розглядаються, в таких випадках не слід відкидати жодну з них".

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Сам склад, за словами керівника управління зі зв'язків з громадськістю Генштабу ЗСУ, був закритим, режимним об'єктом, тому сторонні люди не могли туди зайти "просто так".

За словами Сеника, розглядаються різні версії, проте справжня причина пожежі буде названа в результаті роботи фахівців правоохоронних органів та експертів, які зараз працюють на складі.

Загоряння на окремих майданчиках складів ВСУ почалося близько 22.00. Відразу почали прийматися заходи по локалізації і гасінню пожежі.

"На місці відразу почали працювати два пожежні танки, пожежні розрахунки військової частини та відповідні розрахунки ДСНС. На місце події вирушила оперативна група Генерального штабу і МО. З 22.30 почалась евакуація тих населених пунктів, які знаходяться поблизу епіцентру ПП. Створені штаби та у повітряних силах та в інших структурах, штаб ліквідації", - уточнив керівник прес-служби Генштабу.