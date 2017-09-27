Підпал будинку нардепа: Береза розповів, що не бив душевнохворого з гранатою

Народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза розповів, що "практично не говорив" із затриманим його охоронцями чоловіком. Той, імовірно, втік з психіатричної лікарні і підпалив будинок і автомобіль нардепа, пише 112.ua.

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"Я практично з ним не говорив. Я повернувся о 4 годині, а о 2 він був затриманий. Коли я повернувся, сказав охоронцям, щоб викликали поліцію і передали його їм. Я ще раз кажу, - я добре володію зброєю, мені бити не треба. Якби я був там, на місці, ситуація розгорнулася б, напевно, по-іншому. На жаль, мене тоді не було", - розповів нардеп в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Досить цікава ситуація з цією людиною. Він вважається божевільним, він у лікарні постійно. На початку червня цей чоловік зник і з'явився лише 3-4 дні біля мого будинку. Наслідки дії кінологів, - цей чоловік знаходився біля будинку, де переховувався два дні", - заявив Береза, зазначивши, що у нього залишаються питання.

Як повідомляв УНІАН, нібито психічнохворий чоловік підпалив гостьовий будинок і автомобіль Берези в Дніпропетровській області. Він також погрожував гранатою. За даними ЗМІ, після затримання він опинився в реанімації в Кривому Розі у важкому стані зі зламаними 4 хребцями і внутрішньочерепної гематомою.