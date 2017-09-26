Чоловік із гранатою підпалив будинок нардепа Берези і потрапив до реанімації (фото)

Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук зазначає, що нібито психічнохвора людина підпалила гостьовий будинок й автомобіль народного депутата від «НФ» Юрія Берези. Про це Тетерук сказав у коментарі УНІАН.

«З того, що мені відомо, якась душевнохвора людина втекла з лікарні, бо вона ще з літа десь там переховувалась. Я не знаю подробиць. Але вона підпалила гостьовий будиночок, машину Nissan. І її там охоронці після цього затримали й передали поліції. А далі будемо чекати повідомлення від правоохоронних органів», - зазначив Тетерук.

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Раніше видання INSIDER, посилаючись на джерела у місцевих правоохоронних органах, повідомило, що у будинок депутата від "Народного фронту" Берези у селі Чумаки Дніпропетровської області намагався проникнути невідомий чоловік.

«Згідно з офіційною інформацією, 24.09.2017 р. на чергову частину П'ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області поступило повідомлення, що близько першої години ночі відбулось проникнення з метою підпалу на територію домоволодіння за адресою: П'ятихатський район, с. Чумаки, вул. Шевченка, 1-а (власник депутат Верховної Ради Береза Ю.М.).», - йдеться в повідомленні

INSIDER зазначав, що на місці події затримано чоловіка, особа якого встановлюється. Справа до ЄРДР внесена за статтею Кримінального кодексу України про нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Разом з тим, за інформацією видання, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані, у нього зламані 4 хребці, внутрішньочерепна гематома, що лишає йому примарні шанси вижити. Зараз чоловік у реанімації у Кривому Розі.

Крім того, джерела вважають, що травми чоловіку завдав депутат.

Разом з тим вчора, 25 вересня на сайті Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області було розміщене повідомлення про затримання чоловіка, який підпалив будинок та автомобіль.

«23 вересня 2017 року близько опівночі зловмисник підпалив одну з кімнат нежитлового будинку у с. Чумаки П’ятихатського району Дніпропетровської області. А трохи згодом автомобіль Nissan, припаркований на березі річки Саксагань. Будинок охороняли двоє чоловіків, які помітили вогонь, швидко локалізували пожежу та викликали поліцію. За скоєння злочину був затриманий мешканець м. Кривий Ріг 1980 року народження», - сказано .

Слідчі П’ятихатського ВП відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України.