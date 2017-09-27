У жителя Бердянська вилучили марихуану майже на 2 мільйони гривень

У Запорізькій області правоохоронці затримали жителя Бердянська, у якого вилучили понад 20 кг марихуани. Про це УНІАН повідомив керівник ГУ НПУ в Запорізькій області Олег Золотоноша. За його словами, вчора, 26 вересня, співробітники поліції провели обшук за місцем проживання громадянина й вилучили у нього наркотичну речовину.

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«Співробітники Управління протидії наркозлочинності вилучили понад 20 кг марихуани у жителя Бердянська. Сума вилученого - близько 2 мільйонів гривень. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наркотичну речовину направлено на експертизу», - розповів Золотоноша.

Підозрюваного затримали, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ст.1 ч.309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).