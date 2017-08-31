Поліція затримала мешканця Львівщини, який виростив на Волині понад 10 кг коноплі

На Волині у Горохівському районі поліцейські зупинили авто, у якому мешканець Львівщини перевозив понад 10 кг коноплі. Як йдеться на сайті Нацполіції України, 35-річний чоловік мав намір привезти та збути наркотики у Червонограді.

В салоні автомобіля поліцейські виявили дві пластмасові бочки ємкістю 100 л, де знаходились свіжоскошені рослини коноплі. Унаслідок перевірки поліцейські встановили, що у червні чоловік приїхав на Волинь та самостійно посіяв та вирощував рослини коноплі.

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«Вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних речовин в особливо великих розмірах», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Триває перевірка.