На вокзалі у Рівному знайшли готову до підриву бомбу (фото)

На автовокзалі у Рівному вранці, 6 жовтня, було виявлено пакет з міною. Про це повідомляє спільнота "Твоє Рівне" на сторінці в Facebook.

"Пакет з міною стояв біля однієї з платформ. Це була бойова міна калібру 82. Сапери оперативно знешкодили пристрій", - йдеться в повідомленні.

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Також відзначається, що правоохоронці планують за допомогою камер відеоспостереження знайти людину, яка залишила небезпечний згорток у багатолюдному місці.

Пізніше керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок пояснила, що це була не спроба теракту. На вокзалі проходили навчання спецслужб, пише InfoResist.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві евакуювали відвідувачів "Житнього Ринку" через повідомлення про мінування.