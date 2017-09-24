У Києві евакуювали відвідувачів "Житнього ринку" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

"На лінію "102" надійшло повідомлення про замінування "Житнього ринку". На місце прибули ДСНС, поліція, швидка допомога і вибухотехніки. Усіх евакуювали", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомий повідомив про мінування центрального залізничного вокзалу в Києві.

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