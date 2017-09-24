У Києві евакуювали відвідувачів "Житнього ринку" через повідомлення про замінування
19:22, 24 вересня 2017Інциденти
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На місце прибули рятувальники ДСНС, поліція, швидка допомога і вибухотехніки.
Всіх відвідувачів і співробітників евакуювали / dtp.kiev.ua
У Києві евакуювали відвідувачів "Житнього ринку" через повідомлення про замінування. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
У Києві "замінували" итний ринок / dtp.kiev.ua
"На лінію "102" надійшло повідомлення про замінування "Житнього ринку". На місце прибули ДСНС, поліція, швидка допомога і вибухотехніки. Усіх евакуювали", - сказано в повідомленні.
У Києві "замінували" итний ринок / dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, раніше невідомий повідомив про мінування центрального залізничного вокзалу в Києві.
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