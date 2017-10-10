Неподалік Вінниці на дорозі не розминулися бронетранспортер та іномарка, є постраждалі (відео)
19:39, 10 жовтня 2017Інциденти
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Постраждав водій іномарки, у нього ушкодження хребта.
Неподалік Вінниці на дорозі не розминулися бронетранспортер та іномарка, є постраждалі
Сталася ДТП за участю військових. Неподалік Вінниці на дорозі не розминулися бронетранспортер та іномарка, є постраждалі. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Військова машина у складі колони виїхала із другорядної дороги на головну, не надала перевагу легковику і зіткнулася з ним. Постраждав водій іномарки, у нього ушкодження хребта. Він у тяжкому стані в лікарні.
БТР виїздив із військової частини. Очевидці кажуть, колона рухалась без жодного супроводу.
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