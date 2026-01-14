Росія знайшла несподіваного союзника для виробництва провальних Superjet та Іл-114

Москва давно зірвала всі можливі і неможливі терміни виробництва нових авіалайнерів.

Росіяни просувають спільне виробництво цивільних літаків Superjet та Іл-114 разом з Індією. Про це з посиланням на голову державного концерну "Ростех" Сергія Чемезова повідомляє Defense Express.

"Ви знаєте, у цивільній сфері ми вперше зараз, я говорю про Ростех, беремо участь у переговорах. Ми вже почали обговорювати тему спільного виробництва Superjet та Іл-114", – заявив раніше соратник Путіна.

За його словами, вже підписано меморандум між індійською державною корпорацією Hindustan Aeronautics Limited (HAL) і російською "Об'єднаною авіабудівною корпорацією" про спільне виробництво цих літаків.

Defense Express нагадує, що сьогодні Нью-Делі активно просуває політику "вироблено в Індії", за якою пріоритет віддається або місцевій продукції, або локалізації іноземної та передачі відповідних технологій.

Саме так організували виробництво фюзеляжів до французьких винищувачів Dassault Rafale, які раніше закупила Індія.

За оцінкою західних фахівців, до 2040 року індійці потребуватимуть понад 1000 пасажирських літаків.

В теорії Іл-114 міг би згодитися задля регіональних перевезень індійських пасажирів. Водночас Superjet можна було б використовувати на міжнародних маршрутах.

Варто зазначити, що промисловість Індії не обмежена санкціями, тож може закуповувати західні компоненти, які згодом використовуватимуться для виробництва літаків.

Криза російського авіабудування

Російське цивільне авіабудування знаходиться у глибокій кризі, що визнають у самій РФ.

Після початку російсько-української війни "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ побудувала лише одиниці придатних до експлуатації авіалайнерів, хоча планувала створити більше ста.

При цьому до 2030 року російські перевізники будуть змушені вивести з експлуатації не менше 200 літаків Boeing і Airbus, що зумовлено, зокрема, відсутністю запчастин. Замінити ці машини фактично нічим.

