В Одесі затримали екс-бійців "Правого сектора", які в парку побили жінку й погрожували перехожим пістолетом

В Одесі правоохоронці затримали трьох колишніх бійців «Правого сектора», які сьогодні в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка побили жінку й погрожували перехожим пістолетом.

Читайте такожПравоохоронці затримали у Одесі втікача-рецидивістаЯк повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, в четвер вдень на території парку троє нетверезих чоловіків приставали до громадян, погрожували перехожим пістолетом і провокували конфлікти.

Під час протиправних дій чоловіки, зокрема, завдали тілесних ушкоджень жінці, розбили скляну вітрину спортивного клубу, а також пошкодили майно пересувного торгового лотка.

«Двоє співробітників муніципальної охорони втихомирили зловмисників і утримували їх до прибуття поліцейських. Через кілька хвилин прибули патрульні, які затримали правопорушників», - повідомили в прес-службі. Під час затримання у них вилучили пістолет і два ножі. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Затриманих передали слідчим.

Як повідомив прес-секретар одного із заступників мера Одеси Микола Покровський, приблизно о 13:40 у парку ім. Т. Шевченка до співробітників КП «Муніципальна охорона», які патрулюють територію, звернулася жінка й повідомила, що в районі скейтпарку троє невідомих у військовій формі, маючи ознаки алкогольного сп'яніння, розгулюють із пістолетом і ножем. Жінка повідомила, що зловмисники пристають до перехожих і завдали тілесних ушкоджень дівчині.

«Погрожуючи зброєю співробітникам муніципальної охорони, правопорушники повідомили про те, що у них є при собі граната, й вони перебувають у «Правому секторі». Використовуючи прийоми рукопашного бою, двоє співробітників КП знешкодили хуліганів», - розповів Покровський.

Прибулі на місце співробітники правоохоронних органів встановили, що зловмисники виключені з ДУК «Правий сектор» у 2015 році за систематичне вживання алкоголю. Одного з порушників доставлено до лікарні, двох - до відділення поліції.