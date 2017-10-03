В Одесі затримано рецидивіста, який поранив ножем у магазині молоду пару

В Одесі рецидивіст у магазині завдав ножових поранень молодій парі. Як повідомили УНІАН у прес-службі управління поліції охорони в Одеській області, 2 жовтня близько 17.00 в Суворовському районі міста на пульт централізованого спостереження надійшов сигнал «Тривога» з продуктового магазину, що охоронявся.

«Наряд реагування негайно прибув на виклик. До них звернулася продавець і повідомила, що невідомий чоловік з ножем в руках безпричинно, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в приміщенні магазину завдав ножових поранень хлопцеві й дівчині», - сказали в прес-службі.

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Зловмисника затримали, ним виявився раніше судимий 34-річний одесит. Зазначається, що очевидці даної події намагалися вчинити самосуд над зловмисником.

На місце події було викликано карету швидкої медичної допомоги, а також слідчо-оперативну групу Хаджибейського відділення поліції Суворовського відділу поліції ГУНП в Одеській області.

За даним фактом відомості про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз проводиться комплекс оперативно-слідчих заходів.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі ножем поранили нацгвардійця.