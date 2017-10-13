У Нікополі перевдягнені у правоохоронців злодії пограбували ювелірний магазин, їх розшукують

На Дніпропетровщині поліція розшукує трьох зловмисників, які у Нікополі 12 жовтня пограбували ювелірний магазин. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, близько 17 години розбійники увірвалися до приміщення торгівельного центру в одязі, що нагадує форму поліцейських та в балаклавах, у руках вони тримали предмети, схожі на автомати.

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За допомогою молотка вони розбили вітрину ювелірного магазину та забрали золоті вироби. Сума збитку наразі встановлюється. Поліція вживає всі необхідні заходи для затримання озброєних злочинців.

Відкрито кримінальне провадження, де даний факт кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у США четверо ув'язнених повернулися назад до в'язниці, попередньо пограбувавши магазин.