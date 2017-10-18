У центрі Львова сталася жорстока різанина (відео)

Минулої ночі у середмісті Львова сталась жорстока різанина – у парку скалічили трьох чоловіків.

Як йдеться в сюжеті «ДжеДАІ», поліцейські на місці встановили, що один чоловік отримав удар ножем в шию, другий у ногу, а у третього була рана коло серця. Поранені довго не могли прийти до тями, правоохоронці до прибуття швидкої самостійно надали першу медичну допомогу.

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Пізніше було встановлено, що нападників було троє, серед яких – жінка. На місці злочину поліцейські знайшли ніж, документи та мобільні телефони нападників. А вже незабаром затримали двох підозрюваних. П’яні чоловік та його супутниця були в закривавленому одязі і поводилися досить дивно. Саме затриманий чоловік виявився власником документів і одного з телефонів. Невдовзі затримали й їхнього товариша.