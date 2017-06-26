На Миколаївщині шкільний випускний закінчився бійкою зі стріляниною і різаниною - ЗМІ

У неділю, 25 червня, в селі Луканівка Кривоозерського району під час випускного вечора сталася масова бійка між відпочиваючими і групою осіб, що прибула на свято. Про це редакції «Преступности.НЕТ» повідомив читач видання.

«Вчора був випускний бал в селі Луканівка, під'їхало декілька машин з вірменами і почалася різанина. Троє поранені: підрізали, зламана щелепа та вогнепальні поранення», – повідомив читач.

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Начальник Кривоозерського відділу поліції Олександр Горпинич в коментарі «Преступности.НЕТ» підтвердив факт конфлікту і характер поранень постраждалих. За його словами, на випускний вечір приїхала група людей, у яких виникла бійка з тими, хто святкував випускний. Після першої хвилі конфлікту неждані гості викликали підмогу і відбулася ще одна масова бійка.

В ході конфлікту всього постраждало п'ятеро осіб. Двоє постраждалих були госпіталізовані, а ще трьом медична допомога була надана на місці події. Зараз поліція встановлює всі обставини, а також особи безпосередніх учасників і провокаторів бійки.

Нагадаємо, раніше в столичному Гідропарку масова бійка переросла в різанину.