Винуватиця ДТП у Харкові брала участь у гонках, коли знесла людей на тротуарі - Геращенко

Водій Lexus Олена Зайцева брала участь у гонках по вечірньому Харкову, коли сталася аварія. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці в Facebook.

""Лексус" виявляється брав участь у гонках по мирному вечірньому Харкову. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівиці "пофорсити"", - написав він.

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Як зазначив Геращенко, це стало ясно після того, як сьогодні харківський інтернет провайдер "Тріолан" виклав відео з камер спостереження навпроти Харківського Виконкому.

"Слідство тепер має встановити особу водія другого авто, який брав участь у "покатушках". Він буде важливим свідком у справі по встановленню винних у харківській трагедії, за якою послідує невідворотне покарання", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської й скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів.

Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.