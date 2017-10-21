У Києві затримали чоловіка, який зі зброєю йшов на акцію під Верховною Радою

У Києві затримали чоловіка, який прямував на акцію під Верховною Радою зі зброєю. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, у зловмисника вилучили гвинтівку із оптичним прицілом, пістолет і ніж.

Надати пояснення та назвати свої анкетні дані чоловік відмовився. Його доставили до управління поліції для встановлення його особи та проведення першочергових слідчих дій.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, особу чоловіка встановили.

«Це житель Одеської області, 1993 року народження. Пояснив, що зброю придбав на Одещині кілька днів тому. З якою метою він приїхав до Києва і чому зі зброєю прибув на Грушевського, буде встановлено під час слідства. Зброю відправимо на експертизу», - сказав Крищенко.

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В ефірі телеканалу "112 Україна" Крищенко також уточнив, що виявлений у затриманого пістолет типу "Флобер" призначений для відстрілу гумових куль. Також у чоловіка були знайдені відповідні патрони і радіостанція. Гвинтівку правоохоронці ще перевіряють.

За словами Крищенка, учасники акції біля Ради спокійно і з розумінням поставилися до затримання озброєного чоловіка.

Начальник столичної поліції також зазначив, що на даний момент ситуація в наметовому містечку на вулиці Грушевського спокійна. Правопорядок охороняють тисяча правоохоронців, а в наметовому містечку перебувають близько 250-300 активістів.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

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Учора, 20 жовтня, протест частково згорнули. Під Радою залишаються тільки прибічники екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі та нардепа від "Самопомочі" Семена Семенченка.