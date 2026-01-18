Аси своєї справи: комбат розповів, як на фронті працює російський 'Рубікон'

Але військовий зазначив, що наявність цього підрозділу на війні змушує українських операторів дронів розвиватися.

Коли елітні російські підрозділи БпЛА на кшталт "Рубікону" заходять на конкретний напрямок – ситуація для українських захисників ускладнюється.

Про це в інтервʼю "Армія TV" розповів Максим "Кондор" Богачук – командир 1 батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" 59 ОШБр СБС.

Що особливого в "Рубіконі"

"Зараз на нашому напрямку стоїть "Рубікон". Коли заходить один з таких підрозділів на напрямок, це надскладно. Це фахівці своєї справи. Вони забезпечені усім необхідним. І коли вони працюють, працювати стає набагато важче", – сказав Богачук.

Водночас він зізнався, що чим більше розвиваються російські пілоти БпЛА, тим сильнішими стають й українські військові.

"Коли навпроти тебе підрозділ, який не може нічого, ти особливо не розвиваєшся. А коли навпроти тебе підрозділ, який розвивається і в деяких моментах навіть переважає тебе, тобі хочеться теж розвиватися і бути кращим і виносити їхню логістику і пілотів більше, ніж вони роблять це з твоїми. І відповідно, щоб твої підрозділи могли видихнути, ти маєш більше працювати по їхніх", – додав Богачук.

Про російський БпЛА "Молнія"

Він також висловився про російський БпЛА "Молнія". За словами військового, цей безпілотник продовжує лишатися дешевим засобом ураження, однак він стає все більш ефективним.

"Якщо раніше відпрацювання "Молнії", це радіус умовно 100 м від точки, куди вони ціляться, то зараз дуже часто "Молнії" почали влучати в ціль. І їх можна використовувати одна за одною. Навіть часто вони не становлять якоїсь великої загрози, але це більше подавляючий, стримуючий фактор, тому що вона постійно в повітрі. Яка б не була погода, хороша чи погана, вона постійно летить. Вона летить досить далеко і несе доволі немаленький вантаж. Тому вони розвиваються, вони не стоять на місці й намагаються не придумати щось нове, але модернізувати те, що у них уже працює", – зазначив Богачук.

Російський "Рубікон": важливі новини

У листопаді 2025 року Financial Times писав, що "Рубікон" має великі фінансові ресурси та приблизно 5000 бійців, які спеціалізуються на знищенні української логістики та пілотів БпЛА.

Як зазначав командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у складі СБС ЗСУ Юрій Федоренко, у "Рубікон" набирають переважно молодих хлопців. Часто це бійці, яких Росія готує через псевдопатріотичні організації для молоді, починаючи з 16-17 років.

