У боєголовці 'Орєшніка' виявили критичні недоліки, - аналітики

Ракета виявилася не такою вже високоточною і не дуже надійною.

У боєголовках російського ракетного комплексу "Орєшнік" відсутня система індивідуального наведення бойових блоків, що ставить під сумнів заяви російського керівництва про нібито високу точність цієї зброї.

Як пише російський телеграм-канал MilitaryRussia, що спеціалізується на російських озброєннях, вивчивши доступні в мережі фото залишків ракети після ударів по Україні в 2024 і 2026 роках, вони дійшли висновку, що "Орєшнік" не має блоків індивідуального розведення.

"Ймовірно, в бойовому ступені використано типовий для ракет Московського інституту теплотехніки герметичний приладовий відсік і газореактивну систему орієнтації бойового ступеня, що використовується при розведенні бойових блоків. Бойові блоки, ймовірно, подібні до класичних некерованих блоків, але є носіями касети з бойовими елементами", – пише телеграм-канал.

В цілому боєголовка "Орєшніка", на думку аналітиків, складається з шести бойових блоків, кожен з яких несе шість вражаючих елементів – всього 36 вражаючих елементів в одній ракеті.

Український проект "Мілітарний", аналізуючи відео удару по передмістю Львова в ніч на 9 січня, зазначає, що до землі долетіли чотири групи вражаючих елементів, після чого зафіксовано падіння ще двох окремих елементів. Іншими словами, два бойові блоки не розкрилися і не викинули вражаючі елементи. Причому вони влучили на значній відстані один від одного.

"Це може вказувати на те, що надвисока швидкість створює проблеми не тільки для точності ракети в конвенційному кінетичному виконанні, коли бойові частини не містять вибухівки і вражають ціль виключно за рахунок маси і швидкості, але і призводить до того, що не всі бойові частини фізично витримують повторний вхід в атмосферу", – пише "Мілітарний".

Проблеми "Орєшніка"

Як писав УНІАН, раніше аналітики висловили сумніви, що в неядерному виконанні "Орєшнік" в принципі здатний завдати значної шкоди своїй цілі. За розрахунками Defense Express, кінетична енергія кожного бойового блоку "Орєшніка" еквівалентна приблизно 50 кг тротилу. Однак через повну відсутність фугасної та осколкової дії реальна вражаюча здатність істотно нижча, ніж у звичайної 100-кг авіабомби ФАБ-100.

Офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський, у свою чергу, зазначав, що "Орєшнік", швидше за все, є модернізованою старою радянською балістичною ракетою (можливо, міжконтинентального класу).

