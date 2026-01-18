Симпатія Трампа до Путіна стала жертвою економічних негараздів у США.

Попри очевидну прихильність Дональда Трампа до Росії і Володимира Путіна, одержимість американського президента ідеєю знизити ціни на нафту грає на шкоду Кремлю. Про це пише The Times.

Автор публікації зауважив, що здатність Кремля фінансувати свою війну проти України залежить від нафтогазових доходів. І останнім часом ці доходи знижуються не лише через режим санкцій, який часто критикують за дірявість, але й через загальне падіння світових цін на вуглеводні. Останнього домагається якраз Дональд Трамп.

"Причина полягає в тому, що найбільшою загрозою для внутрішньої популярності Трампа є зростання вартості життя. Зниження цін на заправках є для Білого дому бажаним рішенням цієї політичної проблеми", – пише The Times.

Видання зазначає, що венесуельська авантюра американського президента є частиною саме цих зусиль зі зниження світових цін на нафту. Минулого тижня Трамп провів нараду із керівниками найбільших нафтових компаній США і Європи, під час якої домагався, аби ті інвестувати десятки мільярдів доларів у розширення нафтовидобутку у Венесуелі.

Усе це дуже шкодить російській економіці, і без того скаліченій війною та спричиненими нею перекосами у монетарній та бюджетній політиці. The Times посилається на звіт економічного аналітика Крейга Кеннеді, який нещодавно заявив, що нафтогазовий сектор Росії переживає найгіршу кризу з 1990-х років. При цьому перекоси у банківському секторі, за його словами, створили високий ризик дефолту російської банківської системи.

"Поєднання стрімкого зростання цін на продукти харчування та банківської кризи – це перевірений часом рецепт вибуху народного невдоволення та, за певних обставин, повалення відповідального режиму. В Ірані саме крах банку Ayandeh під величезною купою нестійких кредитів спровокував демонстрації, що поширилися по всій країні", – зауважує The Times, нагадуючи, що Іран має схожу з РФ нафтоцентричну модель економіки.

Видання також нагадує, що колишній прем’єр пострадянської Росії Єгор Гайдар у своїй книзі "Крах імперії" називав причиною розпаду СРСР саме різке зниження світових цін на нафту, від експорту якої залежала хвора радянська економіка.

The Times наголошує, що рішучість Трампа знизити ціни на нафту диктується суто внутрішньополітичними причинами і не є способом змусити Путіна припинити агресію проти України. На думку автора публікації, президент США шкодить російському диктатору, "яким так огидно захоплюється", мимоволі, а не зумисно.

