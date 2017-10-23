Стрілянина Коханівського у Києві: суд оголосив перерву через заяви захисту про відвід

Суддя Святошинського районного суду міста Києва Іванна Миколаєць оголосила перерву під час засідання з розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському, затриманому 21 жовтня після бійки зі стріляниною неподалік станції метро «Академмістечко».

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після заяви захисту Коханівського про відвід слідчого судді Миколаєць.

«Враховуючи те, що суддею чітко порушуються норми Кримінально процесуального кодексу, що суддею абсолютно не враховані вимоги і зобов’язання, покладені на неї щодо забезпечення прав людини і здійснення неупередженого і законного судочинства, прошу відвести дану суддю від розгляду даної справи», - заявила адвокат Нонна Надич.

Свою заяву адвокат оголосила після відмови суддею звільнити Коханівського з-під варти, оскільки на думку захисника, підозру його підзахисному вручили після відведеного законодавством терміну.

Водночас суддя Миколаєць не уточнила, на скільки оголошено перерву.

«До моменту розгляду клопотання про відвід судді», - сказала вона.

Миколаєць вже оголошувала перерву до 9 ранку 24 жовтня. Це рішення вона мотивувала тим, що в судовому засіданні повинен бути присутній один зі слідчих, який вручав Коханівському підозру. Це, як вважає суддя, необхідно було, щоб він пояснив, чому у матеріалах клопотання зазначено різний час вручення підозри.

Водночас активісти, які прийшли підтримати Коханівського, через нерозуміння, чи зможе лідер добровольчого руху ОУН також покинути залу судового засідання, чи його повинні конвоювати до ізолятора тимчасового тримання, заблокували судову залу. Через півгодини блокування слідчий суддя повернулася і продовжила розгляд клопотання.

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Також ще до першого оголошення перерви до 9 ранку 24 жовтня суддя дала згоду випустити Коханівського з «клітки» на прохання захисту. Зараз активісти разом з Коханівським залишаються у залі судового засідання, очікуючи закінчення перерви та розгляду заяви захисників про відвід судді.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко» правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Коханівського.

Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю.

Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їхнього побратима, їх біля метро наздогнав Рем, який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зчинилася бійка. Качмала почав тікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

Водночас в поліції особу опонента Коханівського не розкривають.

За даними правоохоронців, на місці стрілянини в траві виявлено не зареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.