Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху
08:10, 24 жовтня 2017Інциденти
1817 0
Пасажирів просять покинути приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху.
Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи / Українська правда
Пасажирів просять покинути приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху. Про це повідомляє "Українська правда".
"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.
Читайте такожУ Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через "замінування"
Людей просять залишити вокзал, і виганяють на платформи. Поїзди курсують за графіком.
Поїзди курсують за графіком / Українська правда
Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві евакуювали відвідувачів "Житнього Ринку" через повідомлення про мінування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter