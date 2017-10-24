Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху

Пасажирів просять покинути приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв'язку із загрозою вибуху. Про це повідомляє "Українська правда".

"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.

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Людей просять залишити вокзал, і виганяють на платформи. Поїзди курсують за графіком.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві евакуювали відвідувачів "Житнього Ринку" через повідомлення про мінування.