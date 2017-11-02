У Дніпропетровській області водій маршрутки образив "кіборга", назвавши його УБД "ф**нею" (відео)

1 листопада в маршрутному таксі №286 стався конфлікт між водієм і ветераном АТО Володимиром Яновичем. Шофер нецензурно висловився про посвідчення учасника бойових дій (назвав його "фігнею") й нахамив бійцеві. Маршрутнику загрожує звільнення, передає Первый городской.

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Поки його відсторонили від виконання обов'язків на тиждень. Це означає, що чоловік залишається без семиденного заробітку. Керівництво компанії розбирається в інциденті й незабаром винесе остаточний вердикт щодо ситуації. Там спочатку вирішили вигнати водія, адже таке ставлення до повстанців, що воювали – неприпустимо.

Зазначимо, "кіборг" Володимир Янович, який до недавнього часу очолював велопатрулі в Кривому Розі, заявив, що згоден піти на "мирову" з маршрутником, якщо той вибачиться за свій вчинок публічно.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, у Києві раніше водій маршрутки 410 м. Нивки - м. Петрівка поранив ножем добровольця АТО.