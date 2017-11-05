Пролетів десять поверхів: в Києві обірвався ліфт з жінкою і дитиною всередині

У Києві з 16 поверху обірвався ліфт, в якому перебувала 30-річна жінка та 11-річна школярка. Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на медиків.

Випадок стався в суботу ввечері, 4 листопада, в будинку на вулиці Урлівська, 40 у Дарницькому районі.

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На щастя, під час падіння спрацював механізм захисту, і кабіна ліфта зупинилася на рівні шостого поверху. В результаті жінка отримала забій шийного відділу хребта і струс головного мозку, дитина – забій хребта. Госпіталізація постраждалих не знадобилася.

Обставини пригоди встановлюються, імовірно біля підйомника обірвався один з тросів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі в багатоповерхівці загорівся ліфт з жінкою всередині.