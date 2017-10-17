В Одесі у багатоповерхівці загорівся ліфт із жінкою всередині

У Київському районі Одеси в багатоповерховому житловому будинку загорівся ліфт, в якому перебувала жінка. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області, 16 жовтня о 20:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в 9-поверховому житловому будинку на вул. Шишкіна загорівся ліфт.

На місце виклику о 20:50 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що в ліфті, що застряг на третьому поверсі, знаходиться людина.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту відчинили двері ліфта, витягли з нього постраждалу і передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

Читайте такожУ Херсоні ліфт з двома дітьми впав з 5 поверху

«Потім ліквідували загоряння в електрощитовій на площі 0,2 кв. метра.

За попередніми даними, причиною загоряння є коротке замикання електролічильника», - повідомили в главку.

До ліквідації надзвичайної події пожежно-рятувальні підрозділи були направлені за підвищеним номером виклику в складі 4 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

На даний час встановлюються причини загоряння.