П'яна ДТП з погонею в Києві: водій, намагаючись втекти від поліції, врізався у вантажівку (фото)

У Києві біля метро Чернігівська сталася ДТП. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"П'яна ДТП з гонитвою в Києві біля метро Чернігівська: нетверезий хлопець з компанією друзів близько 17 років після грубого порушення ПДР намагався сховатися від поліції, врізався в перешкоди по дорозі і вантажівку. Потім намагався втекти. Потім намагався чинити запеклий опір поліції і свідкам", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що водія затримали, обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області авто вилетіло в кювет, в результаті чого загинули двоє осіб, ще п'ятеро постраждали.