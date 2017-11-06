П'яна ДТП з погонею в Києві: водій, намагаючись втекти від поліції, врізався у вантажівку (фото)
09:17, 06 листопада 2017Інциденти
2465 0
Після ДТП водій намагався втекти, потім намагався чинити запеклий опір поліції.
Хлопець з друзями намагався втекти від поліції / facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві біля метро Чернігівська сталася ДТП. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"П'яна ДТП з гонитвою в Києві біля метро Чернігівська: нетверезий хлопець з компанією друзів близько 17 років після грубого порушення ПДР намагався сховатися від поліції, врізався в перешкоди по дорозі і вантажівку. Потім намагався втекти. Потім намагався чинити запеклий опір поліції і свідкам", - сказано в повідомленні.
Читайте такожКиївська поліція затримала водія маршрутки, який збив на смерть двох людей на зупинці
Відзначається, що водія затримали, обійшлося без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області авто вилетіло в кювет, в результаті чого загинули двоє осіб, ще п'ятеро постраждали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter