У Львівській області авто вилетіло в кювет: двоє людей загинули, ще п'ятеро постраждали

У Львівській області сталася ДТП, в результаті якоъ дві людини загинули, ще п'ятеро постраждали. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"Небезпечна подія. 5 листопада о 23:45 у с. Сторона Дрогобицького району на місцевій автодорозі, водій автомобіля "Опель Колібрі" не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті ДТП дві людини загинули і п'ять людей, жителів с. Сторона Дрогобицького району, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані. Причини події з'ясовуються", - сказано в повідомленні.

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