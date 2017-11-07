Під Києвом сталася масштабна ДТП, рух перекрито (фоторепортаж, відео)

Під Києвом на Дніпропетровському шосе сталася масштабна ДТП, рух перекрито. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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За попередньою інформацією, сміттєвоз та "Таврія" рухалися в правому ряду. Потім водій останньої вирішив випередити сміттєвоз, виїхав у лівий ряд, де їхав Audi. В результаті Audi вдарив "Таврію", та врізалася у сміттєвоз й перекинулася.

"Водія "Таврії" госпіталізували з важкими травмами. Рух перекрито", - йдеться у повідомленні.

На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада у Києві джип врізався в мікроавтобус, є постраждалі.