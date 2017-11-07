У Києві джип протаранив мікроавтобус, є постраждалі (фото)

11:01, 07 листопада 2017
Інциденти
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Очевидці повідомляють, що джип перекинув білий спрінтер ударом у праві середні двері.

У Києві джип врізався в мікроавтобус, є постраждалі. Про це повідомляє, що "Київ Оперативний" у Facebook.

"Серйозне ранкове ДТП з перекиданням на перехресті Полярної та Богатирської. Є постраждалі", - сказано в повідомленні.

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Очевидці повідомляють, що джип перекинув білий спрінтер ударом у праві середні двері.

Раніше повідомлялося, що у Львові зіткнулися дві маршрутки.

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Теги: #дтп в Києві#джип протаранив мікроавтобус#джип перекинув спрінтер