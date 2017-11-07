У Києві джип протаранив мікроавтобус, є постраждалі (фото)
11:01, 07 листопада 2017Інциденти
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Очевидці повідомляють, що джип перекинув білий спрінтер ударом у праві середні двері.
У Києві джип врізався в мікроавтобус, є постраждалі. Про це повідомляє, що "Київ Оперативний" у Facebook.
"Серйозне ранкове ДТП з перекиданням на перехресті Полярної та Богатирської. Є постраждалі", - сказано в повідомленні.
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Очевидці повідомляють, що джип перекинув білий спрінтер ударом у праві середні двері.
Раніше повідомлялося, що у Львові зіткнулися дві маршрутки.
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