У Києві джип протаранив мікроавтобус, є постраждалі (фото)

У Києві джип врізався в мікроавтобус, є постраждалі. Про це повідомляє, що "Київ Оперативний" у Facebook.

"Серйозне ранкове ДТП з перекиданням на перехресті Полярної та Богатирської. Є постраждалі", - сказано в повідомленні.

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Очевидці повідомляють, що джип перекинув білий спрінтер ударом у праві середні двері.

Раніше повідомлялося, що у Львові зіткнулися дві маршрутки.