На Закарпатті два депутати влаштували п'яну бійку у кафе, погрожували зброєю - ЗМІ (відео)

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У місцевому ресторані "Золоте руно" в селі Плоске на Закарпатті зав'язалася спершу словесна перепалка з образами, тоді бійка з погрозами застосувати зброю (гвинтівку).

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Місцеві розповідають, що в закладі було святкування дитячого дня народження, на яке "завітали" два місцеві депутати від партії "Відродження" – Сергій Калабішка (райрада) та Іван Куля (сільрада), передає Mukachevo.net.

Очевидці стверджують, що конфлікт зав'язався на ґрунті особистої неприязні депутатів до місцевих, які відпочивали в закладі, і саме "відродженці" першими полізли в бійку та погрожували гвинтівкою.

Як повідомляв УНІАН, в кінці жовтня у Миколаєві близько сотні молодиків влаштували масову бійку.