У Миколаєві близько сотні молодиків влаштували масову бійку (фото, відео)

Увечері в четвер, 19 жовтня, миколаївські патрульні отримали повідомлення про масову бійку на вулиці Садова у Миколаєві.

На місці події патрульні виявили близько 100 молодих людей, які влаштували між собою бійку, передає місцевий сайт 0512.

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За попередніми даними, молодики вже вкотре влаштували "розбирання" через конфлікт, який стався кілька днів тому. Бійки відбуваються вже третій день.

Патрульні перевірили близько 20 людей, 5 з них затримали.

Як повідомляли ЗМІ, в Миколаєві сім ударів ножем отримав чемпіон з пауерліфтингу. Хлопець дивом вижив і навіть захистив свої речі від грабіжників.