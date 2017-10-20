У Миколаєві близько сотні молодиків влаштували масову бійку (фото, відео)
18:10, 20 жовтня 2017Інциденти
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Як зазначають свідки події, це "гуртожитські розбирання".
Увечері в четвер, 19 жовтня, миколаївські патрульні отримали повідомлення про масову бійку на вулиці Садова у Миколаєві.
На місці події патрульні виявили близько 100 молодих людей, які влаштували між собою бійку, передає місцевий сайт 0512.
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За попередніми даними, молодики вже вкотре влаштували "розбирання" через конфлікт, який стався кілька днів тому. Бійки відбуваються вже третій день.
Патрульні перевірили близько 20 людей, 5 з них затримали.
Як повідомляли ЗМІ, в Миколаєві сім ударів ножем отримав чемпіон з пауерліфтингу. Хлопець дивом вижив і навіть захистив свої речі від грабіжників.
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