Поліція прокоментувала зрив в Одесі вистави прихильника анексії Криму актора Райкіна

В Одесі поліція почала розслідування за фактом зриву вистави російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав анексію Криму.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, події, які мали місце вчора в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені В.Василька, кваліфіковано за частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Відзначається, що ввечері 17 листопада в поліцію надійшли повідомлення громадян про те, що до залу Українського театру увірвалися близько 20 активістів, які почали порушувати громадський порядок і зірвали концерт, який там відбувався.

«На місце події негайно прибули екіпажі поліції і не допустили хуліганських дій. Фізичних протистоянь допущено не було.

Конфлікт було локалізовано, зіткнень не допущено. Постраждалих і затриманих немає», - повідомили в главку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 листопада в Одесі активісти зірвали виставу російського актора Костянтина Райкіна, який підтримав анексію Криму.

Зокрема, в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені В.Василька була запланована поетична моновистава «Над балаганом небо...».

Між активістами і глядачами почалася перепалка. До театру прибула поліція, зокрема начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

Довідка УНІАН. Костянтин Райкін - художній керівник Державного театру «Сатирикон» імені Аркадія Райкіна, народний артист Росії, художній керівник «Вищої школи сценічних мистецтв» тощо.