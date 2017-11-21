На Майдані відбулися сутички між активістами і поліцією, є постраждалий

У Києві на Майдані Незалежності під час акції до річниці Революції Гідності відбулися зіткнення між учасниками мітингу і правоохоронцями. Щонайменше, одна людина постраждала: чоловікові розбили ніс, повідомляє "Громадське".

«До нас підійшов чоловік, у якого був розбитий ніс. Ми йому надали першу допомогу», - повідомив представник мобільних загонів Червоного Хреста.

Повідомляється також, що між поліцією та мітингувальниками відбулася штовханина, яка вже через кілька хвилин припинилася.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані під час встановлення наметів стався конфлікт: правоохоронці оточили активістів.