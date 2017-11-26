На Дніпропетровщині поліція виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами (фото)

У Дніпропетровській області поліція виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами, в яких були гранатомети, гранати, міни та патрони.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, одна схованка була розташована на занедбаній фермі у місті Нікополь.

«Прибувши на місце, правоохоронці виявили під цеглою розваленої будівлі чорний поліетиленовий пакет. В ньому було 55 набоїв різного калібру, 3 гранати Ф-1, 3 гранати РГД-5, 5 запалів до гранат, 5 протитанкових гранат, 1 сигнальна міна та 1 граната ВОГ-17 до станкового гранатомета АГС-17», - йдеться у повідомленні.

Ще одна схованка була виявлена в недобудованому приміщенні на одній з вулиць Дніпра. В ній оперативники знайшли 11 гранат ВОГ-17 до гранатомета АГС-17 та гранатомет РПГ-26.

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Під бетонною плитою занедбаної ферми, розташованої у селі Василівка Межівського району, поліцейські знайшли третій схрон. В ньому виявлено гранатомет РПГ-18 та гранату РГД-5.

Всі виявлені боєприпаси, зброю та вибухові пристрої правоохоронці вилучили для проведення експертизи.

Також поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, які облаштували ці схованки.