У Харкові неуважний водій спровокував ДТП (фото)

На Холодній Горі у Харкові неуважний водій спровокував ДТП.

Як повідомили Depo.Харків у прес-службі патрульної поліції Харкова, 2 грудня близько 10:00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Волонтерської та Кандаурова.

За даними поліції, зіткнулися автомобілі Subaru Forester та ВАЗ 2103.

За попередньою інформацією, на перехресті водій автомобіля Subaru не надав перевагу у русі ВАЗу, якиї їхав головною дорогою, через що і сталося зіткнення.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

На водія Subaru патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.