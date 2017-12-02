У Харкові неуважний водій спровокував ДТП (фото)
16:17, 02 грудня 2017Інциденти
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За даними поліції, у Харкові на Холодній Горі зіткнулися автомобілі Subaru Forester та ВАЗ 2103.
В Харкові водій спровокував ДТП / фото прес-служба патрульної поліції Харкова
На Холодній Горі у Харкові неуважний водій спровокував ДТП.
Як повідомили Depo.Харків у прес-службі патрульної поліції Харкова, 2 грудня близько 10:00 патрульні отримали повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Волонтерської та Кандаурова.
За даними поліції, зіткнулися автомобілі Subaru Forester та ВАЗ 2103.
У Харкові зіткнулися автомобілі Subaru Forester та ВАЗ 2103 / фото прес-служба патрульної поліції Харкова
За попередньою інформацією, на перехресті водій автомобіля Subaru не надав перевагу у русі ВАЗу, якиї їхав головною дорогою, через що і сталося зіткнення.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
На водія Subaru патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП.
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