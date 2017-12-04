Загиблим від рук грабіжника у Білій Церкві виявився АТОвець, який пройшов Іловайськ та Дебальцеве

В Білій Церкві під Києвом невідомий намагався пограбувати ювелірну крамницю і смертельно поранив одного з охоронців. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Нападник зайшов у приміщення, розпилив сльозогінний газ і збирався винести золоті прикраси. Продавчиня встигла натиснути на тривожну кнопку. Через кілька хвилин на місце події прибув наряд приватної охорони. Зловмисник кілька разів прицільно вистрілив у охоронців і втік.

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Один з бійців отримав вогнепальне поранення шиї. Медикам не вдалося його врятувати. Загиблому було 42 роки. Він - колишній боєць АТО, воював в самих гарячих точках, зокрема, Дебальцеве і Іловайські. Інший охоронець отримав поранення ноги. Поліція просить допомогти зловити нападника.

"Хочу звернутися до громадян, хто в цей час з 17.30 до 18.30 перебував у місті Біла Церква на бульварі Олександрійська 80, у кого може є відео з відеореєстратора, ми будемо дуже вдячні за допомогу. Санкції за сукупністю передбачають довічне ув'язнення", - заявив працівник Білоцерківського відділу поліції Андрій Семеренко.

Як повідомляв УНІАН, у Білій Церкві невідомий здійснив розбійний напад на ювелірний магазин і застрелив охоронця.