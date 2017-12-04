У Білій Церкві невідомий здійснив розбійний напад на ювелірний магазин і застрелив охоронця

На Київщині невідомий здійснив розбійний напад на ювелірний магазин і застрелив охоронця.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Київській області, в неділю, 3 грудня, приблизно о 18:00 у м.Біла Церква невідомий чоловік в масці скоїв напад на ювелірний магазин. Намагаючись викрасти коштовності, він погрожував зброєю і поранив двох працівників приватної охорони, один з яких помер у лікарні.

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«Нападник зайшов до магазину шляхом вільного доступу наприкінці робочого дня, розпилив в приміщенні сльозогінний газ та намагався заволодіти ювелірними виробами. Продавець встиг натиснути тривожну кнопку, і за кілька хвилин на місце події прибув наряд приватної охорони. Зловмисник кілька раз прицільно вистрелив в охоронців, після чого зник у невідомому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нападу 42-річний працівник охоронної фірми дістав вогнепальне поранення у шию, але медикам у лікарні не вдалося врятувати йому життя. Інший охоронець отримав нетяжке поранення.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції. За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) та за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські проводять необхідні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.