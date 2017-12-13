Правоохоронці затримали нападників, які відібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів

Правоохоронці сьогодні затримали нападників, які вдібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів на 15 млн грн.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, озброєну групу осіб, які скоїли під Бердичевом розбійний напад на підприємця та викрали ювелірні вироби на 15 млн грн, затримано у Запорізькій області.

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Прокуратура Житомирської області забезпечує процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого чотирма статтями КК України. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Установлено, що 19 листопада приблизно о 19.00 год. група осіб на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський у селищі Гришківці Бердичівського району Житомирщини, рухаючись на двох автомобілях, блокували авто, в якому двоє підприємців поверталися із виставки ювелірних виробів та, застосувавши автоматичну зброю, вчинили розбійний напад.

Один з потерпілих, який намагався чинити опір нападникам, отримав вогнепальне поранення у стегно. Унаслідок розбійного нападу зловмисники протиправно заволоділи майном підприємців, а саме, ювелірними виробами із золота загальною вагою приблизно 30 кг, вартістю понад 15 млн грн, нарізним карабіном марки «ФОРТ 202» та автомобілем марки Volkswagen Tiguan, на якому вони рухалися.

На підставі проведених негласних слідчих дій та подальшого аналізу, установлено, що до скоєння злочинів причетні мешканці Одеської області.

"У середу, 13 грудня 2017 року, прокуратурою Житомирської області спільно із працівниками спецпідрозділів КОРД Головних управлінь Національної поліції в Запорізькій та Житомирській областях, безпосередньо перед вчиненням іншого злочину на території Запорізької області затримано 7 осіб зі зброєю, боєприпасами, два з яких одягнуті у форму працівників поліції. На даний час вирішується питання про кваліфікацію дій затриманих осіб та повідомлення їм про підозру",- уточнила Гоша.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, поліція шукала нападників, які 19 листопада цього року вдібрали у вінницьких підприємців близько 30 кг золотих ювелірних виробів на 15 млн грн.