У Тернополі прибиральник у потязі Перемишль-Київ знайшов гранату

У Тернополі на 15 хвилин затримали потяг Перемишль-Київ через виявлений предмет, схожий на гранату.

Читайте такожПід квартиру депутата Ужгородської міськради кинули гранату - ЗМІ (фото)Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, небезпечну знахідку виявив під час руху прибиральник. Йому видався заважким пакет зі сміттям, який він забирав з тамбуру, тому він заглянув в середину і побачив гранату, після чого повідомив про знахідку на лінію "102".

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на вокзал виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреноїмедичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернополі, фахівці вилучили пакет.

За попередньою інформацією, у ньому виявили, ймовірно пустотілий корпус гранати РГД-5. Її передали на експертизу в науково-досліднийекспертно-криміналістичний центр.Працівники поліції встановлюють, хто і куди перевозив небезпечний предмет.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 263 ч. 1 ККУ ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами абовибуховими речовинами").