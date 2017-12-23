В Одесі облили червоною фарбою пам'ятний знак загиблим воїнам АТО (фото)

В Одесі невідомі облили червоною фарбою пам'ятний знак загиблим учасникам антитерористичної операції, встановлений на проспекті Шевченка - біля основної адміністративної будівлі, в якій розміщені обласна державна адміністрація та обласна рада. Як повідомили УНІАН в облраді, наслідки вандалізму виявлені сьогодні вранці.

Зловмисники облили фарбою зверху до низу пам'ятний камінь, на місці якого планується в перспективі облаштувати меморіал учасникам антитерористичної операції - жителям Одеси і області.

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Вилита вандалами яскраво червона фарба повністю покрила гранітну поверхню «каменю» і напис: «На цьому місці буде споруджено меморіал на честь воїнів, які віддали свої життя за незалежність і цілісність України».

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві вандали спаплюжили мурал із зображенням Папи Римського Івана Павла ІІ.