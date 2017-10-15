У Києві вандали спаплюжили мурал із зображенням Папи Римського Івана Павла ІІ (фото)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом написів на стіні будинку на бульварі Марії Приймаченко, що у Печерському районі Києва. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, подія сталася вчора, 14 жовтня.

«До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що розфарбовано стіну будинку на бульварі Марії Приймаченко. На місці події поліція зафіксувала даний факт та встановила, що написи на стіні з'явилися у ніч з п'ятниці (13 жовтня) на суботу (14 жовтня)», - йдеться у повідомленні.

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Після першочергової перевірки відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють осіб, причетних до правопорушення, за яке передбачено до п’яти років обмеження волі.

За даними видання «Польське радіо», невідомі на муралі із зображенням Папи Римського Івана Павла ІІ написали образливі надписи. Повідомляється, що надписи були помічені 14 жовтня, того ж дня завдяки місцевій владі їх стерли. Мурал із зображенням понтифіка художники створили на стіні будинку у Печерському районі. Сьогодні, 15 жовтня, одній з вулиць Києва нададуть ім’я Івана Павла ІІ.

Раніше у центрі Києва вандал розтрощив пам'ятні плити на честь Небесної сотні.