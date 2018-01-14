У Києві 24-річного псевдомінера засудили до 4 років позбавлення волі

У Києві за неправдиве повідомлення про замінування чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

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«У жовтні 2017 року, перебуваючи у центрі столиці, невідомий повідомив про замінування спортивного комплексу. Співробітники Печерського управління поліції разом із вибухотехнічною службою, оглянувши будівлю та прилеглу територію, не знайшли підозрілих речей та речовин», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили "мінера". Ним виявився 24-річний уродженець Чернігівської області, який перебував у нетверезому стані неподалік від місця події.

У судовому засіданні зловмисник визнав свою провину.

Вироком Печерського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, його засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, з початку АТО в Україні у чотири рази активізувалися "телефонні терористи".