На Житомирщині поліцейські припинили роботу нелегального цеху з обробки бурштину

Вчора на Житомирщині у Коростенському районі поліцейські припинили роботу нелегального цеху з обробки бурштину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирсьокї області, 16 січня у домогосподарстві жителя села Горщик Коростенського району поліцейські провели санкціонований обшук, у ході якого виявили підпільне виробництво по фасуванню та обробці бурштину.

До цього будинку поліцейських привела необхідність перевірити інформацію про можливу протиправну діяльність одного з місцевих жителів. Підозри поліцейських знайшли своє підтвердження у ході санкціонованого обшуку.

На місці події, в облаштованому міні-цеху, знаходився і сам 29-річний чоловік.

"Домогосподарство належить його родичам, але протиправною діяльністю, за нашою інформацією, займався саме цей молодик", - розповів УНІАН начальник Коростенського відділу поліції Михайло Старовойт.

У будинку поліцейські виявили близько 10 кг бурштину, шліфувальні машинки, плиткоріз, електронні ваги, чорнові записи та інструменти для обробки каміння.

Попередня правова кваліфікація правопорушення – ст. 198 (Придбання, отримання,зберігання чи збут майна, одержавного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді піврічного арешту або обмеження чи позбавлення волі терміном до 3 років.

У рамках подальших слідчих дій поліцейські перевіряють канали надходження та збуту бурштину.