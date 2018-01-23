У Харкові на дитячому майданчику затримали чоловіка з гранатою та набоями

16:20, 23 січня 2018
Інциденти
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У чоловіка виявили 40 патронів та предмет, схожий на гранату РГД-5.

У чоловіка знайшли гранату РГД-5 / фото facebook.com/kharkivpolice

У Харкові на дитячому майданчику поліція затримала чоловіка з гранатою РГД-5 та набоями.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції, вчора, 22 січня під час патрулювання на проспекті Ювілейному поліцейські помітили чоловіка, який курив цигарки на дитячому майданчику.

За відомостями поліції, під час оформлення адміністративних матеріалів за статтею «куріння тютюнових виробів у заборонених місцях» патрульні провели поверхневу перевірку чоловіка.

Затриманий мав 40 патронів калібру 7,62 мм / фото facebook.com/kharkivpolice

У нього виявили 40 патронів калібру 7,62 мм та предмет, схожий на гранату РГД-5. На місце викликали слідчо-оперативну групу Московського відділу поліції. Чоловіка затримали.

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Теги: #чоловік з гранатою#граната й патрони#боєприпаси на дитячому майданчику