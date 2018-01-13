На Харківщині невідомий кинув гранату у двір приватного будинку

У Харківській області невідомий кинув гранату у двір приватного будинку 63-річного жителя селища Руська Лозова, в результаті вибуху потерпілих немає.

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Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло в Дергачівський відділ поліції сьогодні, 13 січня, у 2.15 зі служби "102". Правоохоронці провели огляд місця події, звідки вилучили фрагменти та уламки гранати РГД-5.

"За попередніми даними, невідомий кинув гранату на подвір'я заявника через паркан", - йдеться в повідомленні. У результаті вибуху у дворі пошкоджені побутові приміщення.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.