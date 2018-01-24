На Закарпатті сталася смертельна ДТП

16:20, 24 січня 2018
Інциденти
977

Водій не впорався з керуванням та врізався в дерево, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали травми.

На Закарпатті четверо хлопців потрапили у ДТП / фото zk.npu.gov.ua

Сьогодні вночі у селі Терново Тячівського  району на Закарпатті сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали травми.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись із селища Тересва у напрямку села Крива, здійснював маневр повороту на великій швидкості. Чоловік не впорався з керуванням - і зіткнувся з деревом на узбіччі дороги. На місце аварії одразу виїхали співробітники поліції та медики.

"Пасажир заднього сидіння від отриманих травм помер на місці аварії,  водія з важкими травмами доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. Інші двоє пасажирів з травмами середньої важкості також госпіталізовані до медзакладу. Всі четверо хлопців, які перебували у салоні авто,  віком 23 роки - мешканці села Терново", - повідомили в поліції.

Внаслідок аварії один з хлопців загинув / фото zk.npu.gov.ua

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального  кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвело до  смерті потерпілого.

Нагадаємо, у Чернігові сьогодні внаслідок зіткнення маршрутки з тролейбусом постраждали 12 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП на Закарпатті#смертельна ДТП