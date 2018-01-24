Сьогодні вночі у селі Терново Тячівського району на Закарпатті сталася смертельна ДТП, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали травми.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись із селища Тересва у напрямку села Крива, здійснював маневр повороту на великій швидкості. Чоловік не впорався з керуванням - і зіткнувся з деревом на узбіччі дороги. На місце аварії одразу виїхали співробітники поліції та медики.

"Пасажир заднього сидіння від отриманих травм помер на місці аварії, водія з важкими травмами доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні. Інші двоє пасажирів з травмами середньої важкості також госпіталізовані до медзакладу. Всі четверо хлопців, які перебували у салоні авто, віком 23 роки - мешканці села Терново", - повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Нагадаємо, у Чернігові сьогодні внаслідок зіткнення маршрутки з тролейбусом постраждали 12 осіб.